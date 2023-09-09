Bloomberg: Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить условия России по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к лидерам G20 с просьбой выполнить требование России и возобновить зерновое соглашение, пишет Bloomberg со ссылкой на турецких функционеров, передает РИА Новости.

В попытке возобновить зерновое сотрудничество Эрдоган активно участвует в заседаниях саммита в Индии за закрытыми дверями. При этом Турция пытается доказать западным коллегам, что для возобновления сделки по зерну необходимо ослабить санкции в отношении России, мешающие ей импортировать сельскохозяйственную технику. Отмечалось, что Турция активизирует переговоры по зерновому договору в период, предваряющий саммит G20 в Индии и Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.