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Bloomberg: Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить условия России по зерновой сделке

09 сентября 2023 09:44
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к лидерам G20 с просьбой выполнить требование России и возобновить зерновое соглашение, пишет Bloomberg со ссылкой на турецких функционеров, передает РИА Новости.

В попытке возобновить зерновое сотрудничество Эрдоган активно участвует в заседаниях саммита в Индии за закрытыми дверями. При этом Турция пытается доказать западным коллегам, что для возобновления сделки по зерну необходимо ослабить санкции в отношении России, мешающие ей импортировать сельскохозяйственную технику. Отмечалось, что Турция активизирует переговоры по зерновому договору в период, предваряющий саммит G20 в Индии и Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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