Ближний Восток движется к полномасштабной войне – Израиль и «Хезболла» продолжают обмен ударами

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, МИД Беларуси рекомендовал гражданам, находящимся на территории Ливана, покинуть территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстрелы ЦАХАЛа позиций «Хезболлы» уже не становятся чем-то необычным, обстрелы принимают ежедневный характер. Обострение положения на Ближнем Востоке началось несколько недель назад. Армия Израиля начала наносить массированные удары по Ливану, в результате которых погибли более 560 человек, 50 из которых – дети. В Бейруте из-за постоянных бомбардировок остаются разрушенными сотни жилых домов, а жители южных районов Ливана массово отправляются на север.

Кэролайн Юнс, жительница Бейрута (Ливан):

Мы молим Бога, чтобы эта война не расширилась и не разрослась, и не достигла нас в Бейруте. Потому что в Израиле видят, что у нас есть возможности причинить вред, и они тоже имеют возможности причинить вред нам. Никому не выгодно вступать в широкомасштабную войну.