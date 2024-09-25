Ближний Восток движется к полномасштабной войне – Израиль и «Хезболла» продолжают обмен ударами

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, МИД Беларуси рекомендовал гражданам, находящимся на территории Ливана, покинуть территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, МИД Беларуси рекомендовал гражданам, находящимся на территории Ливана, покинуть территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстрелы ЦАХАЛа позиций «Хезболлы» уже не становятся чем-то необычным, обстрелы принимают ежедневный характер. Обострение положения на Ближнем Востоке началось несколько недель назад. Армия Израиля начала наносить массированные удары по Ливану, в результате которых погибли более 560 человек, 50 из которых – дети. В Бейруте из-за постоянных бомбардировок остаются разрушенными сотни жилых домов, а жители южных районов Ливана массово отправляются на север.
Кэролайн Юнс, жительница Бейрута (Ливан):
Мы молим Бога, чтобы эта война не расширилась и не разрослась, и не достигла нас в Бейруте. Потому что в Израиле видят, что у нас есть возможности причинить вред, и они тоже имеют возможности причинить вред нам. Никому не выгодно вступать в широкомасштабную войну.
Ко всему прочему, ливанские группировки продолжают наносить удары по северным территориям Израиля. А баллистическая ракета «Хезболлы» впервые в истории смогла достигнуть жилых районов Тель-Авива.
Сейчас командование ЦАХАЛа перебрасывает свои войска с южного направления на север, что только поднимает градус напряженности в регионе. Напомним, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке в начале августа белорусский МИД рекомендовал гражданам без необходимости не посещать Израиль и принимать решение о поездке в эту страну, исходя из развития текущей обстановки в регионе. А гражданам Беларуси, проживающим или находящимся в настоящее время в Израиле, необходимо следовать рекомендациям израильских властей, а также соблюдать правила личной безопасности.