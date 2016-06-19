Бильдербергский клуб: тайное общество или мировое правительство?

Завершилось очередное ежегодное собрание членов и гостей Бильдербергского клуба. В организации этой обычно принято видеть мировое правительство. Это вряд ли. Судя по всему, из Клуба пытались сделать что-то вроде всепланетной Директории. Но из затеи мало что вышло, чему в нынешнем году появились некоторые доказательства. И еще. Стало ясно, наконец, что владеют планетой совсем не рептилоиды: мультимиллиардер Марк Цукерберг искренне сознался, что он — самый обычный человек.

Бильдербергский клуб — одна из самых мифологизированных контор на свете.

Этой структуре так настойчиво приписывают власть над планетой, словно уговаривают взять её, эту самую власть. Земные управленцы несовершенны, но если заменить их одним-единственным, вряд ли от этого будет польза малым сим. Вон, Бог всеблаг и всеведущ, а рая на земле всё равно как не было, так и нет. Надо сказать, участники Бильдерберга интригуют публику так настойчиво, что это отдает пошлостью. Они явно раздувают щеки, чтобы придать себе весу.

Томас Гайтнер, суперинтендант полиции Дрездена:

Некоторое количество участников заседания данного клуба нуждаются в специальной защите, и они получили такую защиту. В силу этого здесь присутствует полиция. С другой стороны, демонстранты имеют право на то, чтобы выразить свое мнение. Указанное право мы также обеспечиваем.

Хотя среди господ, что посетили нынешние дрезденские посиделки клуба, были влиятельные особы, первых лиц (всеми большими буквами ПЕРВЫХ) участники не дождались. Премьер Бельгии, король Нидерландов, а так всё обыкновенные чиновники второго ряда. Были администраторы мегакорпораций. Но в основном именно управители, а не владельцы. Увидеть хоть кого-либо, кроме лакеев, протягивающих вычищенные фраки во тьму отельных недр, из-за ограды все равно не удалось. Остается только верить скупой информации, которую анонимный оргкомитет клуба о себе публикует. Даже протестовать против иллюминатов и тайных владык мира публика выходила с ленцой. Ну, вроде конспирируют, а вроде и нет. Вон, Китай обсуждать собираются, Ближний Восток, Россию, эмигрантский кризис в Европе. Подробностей, правда, нет. Но раньше публику не баловали и этим.

Один из митингующих:

Мы протестуем потому, что подобные тайные мероприятия приводят к сращиванию политики с экономикой. Секретное, закрытое мероприятие, полная загадка. О чем там говорят? Кто приглашал политиков, и почему они тут присутствуют в частном порядке? Политика должна быть делом народа, а не элитариев!

За клубными сборищами следили давно, и результаты слежки скорее подтверждали опасения. Побывал на посиделках у Бильдерберга Тони Блэр — вскоре стал президентом. Заезжал сюда Обама — немедленно, без хлопот переизбрался. По приглашению тайного оргкомитета спешит явиться каждый: и премьер, и президент, и даже король. Хотя, короли могут быть как раз приглашающими, а не вызываемыми. Из основателей клуба известны Рокфеллеры, британский королевский Чаттем-хаус, знаменитейший из аналитических центров планеты.

Чаттем и установил правила: никаких записей, никакой видеосъёмки, запрещено распространение любой информации о том, что происходит на собраниях.

Вот, например, образчик клубной откровенности. Не факт, впрочем, что говорун не поплатился. Хотя он ещё и член Трёхсторонней комиссии. А с таким набором членских книжек даже всадники апокалипсиса человека с опаской обойдут.

Аллан Готлиб, посол Канады в США (1981-1989 гг.), член Трёхсторонней комиссии:

Я не знаю подробностей интересующих вас встреч. Единственно, могу вас уверить, что встречи эти имели целью дискуссии, обмен идеями, попытки переубедить друг друга. Естественно, что в этом заинтересованы представители и деловых, и политических кругов.

Есть проговорки более обстоятельные: за человеком явно долго охотились и поймали-таки в момент, когда его охватила восторженная ажитация. Господин Мартин, однако, не постоянный участник Клуба, но один из приглашенных. Его мечта о мировом правительстве могла быть им высказана, но не поддержана. Хотя — поди знай.

Пол Мартин, экс-премьер-министр Канады:

Я уверен, что сейчас, впервые в истории, у «Большой 20-ки» появилась возможность созвать Глобальный управляющий комитет с огромной, поистине всепланетной властью! Меня тут вот спрашивали: «Что следовало бы сделать, чтобы вытащить нас всех из этого бардака?» Надо бы осознать для начала тот факт, что все мы — одно единое человечество. Разобщенное, скажем так, национальными экономиками. Но пришло нам время действовать вместе!

Подозрения в отношении Бильдерберга серьезны, но вряд ли основательны.

Из приватных клубов, где правители восседают в совете плутократов — тьма тьмущая. Есть та же Трехстороння комиссия, есть Римский клуб. Но существует еще «Богемская роща» — абсолютно закрытый клуб, который посещали мужчины из семейства Бушей или, например, Гельмут Коль. Вот такой вот странный ритуал там снял тайком служитель, который проработал в Роще несколько месяцев, прежде, чем был допущен в святая святых. Но, по правде говоря, и это секрет скорее смешной, чем страшный. Кто не знает, что правители мнят себя мессиями? Что все они — мистики и оккультисты, уверенные, что могут запросто беседовать с богами? Они, впрочем, люди. Вот, например, Марк Цукерберг категорически отрицает, что инопланетянин и рептилоид. Значит, так оно и есть.

Марк Цукерберг, основатель «Фейсбук»:

Мы посвятим все свои мысли и молитвы благу пострадавших в Орландо. Или вот, как вчера, во Франции. Этот вопрос интересует многих, как и другой: а не рептилоид ли я? Нет, не рептилоид!

Томительная неопределенность разрешилась. Значит, раз они всё-таки люди, у них есть общий язык не только меж собою, но и для общения с нами. Считается, что «Манхэттенский проект», давший Америке атомную бомбу, придуман на встрече в Богемской роще. Но здесь в основе лишь коротенькая мысль, продумать которую просто. А сдюжит ли мировое правительство думать длительный и извилистый процесс — исторический? Хотя бы крохотный его фрагментик, но от начала до конца в подробностях. Маловероятно.

Наверное, поэтому к тем же заседателям Бильдерберга больше не ходят главные люди планеты: в Дрездене таковых точно не было. И доверенных лиц тоже, насколько можно судить. В тайных клубах правителей одно. А как стыкуется с конституционными планами и предвыборными обещаниями всё это — секретные визиты, тайные собрания, приватные консультации генералов от политики с генералами от бизнеса? И твердое «нет» на просьбы электората хоть что-нибудь рассказать? Настырные избиратели, которые верят в идеалы демократии, пытались применять хитрые подходцы. Вот, скажем, канадские чиновники должны сообщать обо всех подарках, о любых сторонних денежных и неденежных доходах.

Брайан Лоу, активист движения «Пресса за правду»:

В соответствии с законом о свободе информации, мы отправили запрос в администрацию премьер-министра Канады. Нас интересовало: кто оплатил и в каком объеме пребывание Найджела Райта, главы администрации, на собрании Бильдербергского клуба в Вирджинии. Нам ответили коротко: такие записи у них отсутствуют.

Закон о свободе информации есть, а самой информации нет — что уж тут поделаешь? Из обрывков сведений, из отражения отражений, можно сделать вывод:

после исчезновения несистемного Советского Союза всё-таки предпринимались попытки учредить Мировое правительство.

Вышло таковое куцым, с довольно скромными полномочиями: его решений то слушались, а то и нет. К настоящему моменту консенсуса в планетарных элитах нет опять. А потому на ковер к бильдербержцам теперь являются какие-то второстепенные персонажи. Вседержители приглашения просто смахивают со своего стола. Вот и в канун выборов в Штатах—Киссинджер (близкий к информированным кругам старикан) прибыл, а Трамп, Сандерс И Клинтон пренебрегли. В общем, у конспирологов вся надежда на теперь на человекообразных ящериц, владеющих миром. Но даже Цукерберга из их числа ныне приходится исключить.