Биг-Бен прозвонит в последний раз перед реставрацией 21 августа

Новости Великобритании. Знаменитый Биг-Бен прозвонит 21 августа в последний раз перед реставрацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Услышать бой 13-тонного колокола на часовой башне Вестминстерского дворца можно будет в 14.00. После этого молот и колокол демонтируют, и вернутся они на свое место не ранее Нового года.