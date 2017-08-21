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Биг-Бен прозвонит в последний раз перед реставрацией 21 августа

21 августа 2017 08:13
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Новости Великобритании. Знаменитый Биг-Бен прозвонит 21 августа в последний раз перед реставрацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Биг-Бен прозвонит в последний раз перед реставрацией 21 августа-1

Услышать бой 13-тонного колокола на часовой башне Вестминстерского дворца можно будет в 14.00. После этого молот и колокол демонтируют, и вернутся они на свое место не ранее Нового года.

Весь процесс реставрации продлится до 2021 года. Во время ремонта колокол будет бить только по особым случаям.

# Фотофакт # Достопримечательности

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