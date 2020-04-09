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Берни Сандерс отказался от участия в президентской гонке

09 апреля 2020 09:27
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Новости США. Неожиданный поворот в американской предвыборной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отказался от участия в президентской гонке. Об этом он заявил во время разговора по телефону с членами своей избирательной кампании.

Берни Сандерс отказался от участия в президентской гонке-1

Таким образом, теперь единственным претендентом от Демократической партии остается Джо Байден.

Формально он будет утвержден в этом статусе летом во время съезда партии. Поэтому на данный момент, теоретически, в гонку все еще могут включиться и другие кандидаты.

Берни Сандерс отказался от участия в президентской гонке-4

Напомним, в 2016 году Сандерс также пытался баллотироваться от Демократической партии, но проиграл Хиллари Клинтон.

# Выборы в США # Берни Сандерс # Джо Байден # Хиллари Клинтон # Фотофакт

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