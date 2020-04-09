Новости США. Неожиданный поворот в американской предвыборной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отказался от участия в президентской гонке. Об этом он заявил во время разговора по телефону с членами своей избирательной кампании.

Таким образом, теперь единственным претендентом от Демократической партии остается Джо Байден. Формально он будет утвержден в этом статусе летом во время съезда партии. Поэтому на данный момент, теоретически, в гонку все еще могут включиться и другие кандидаты.