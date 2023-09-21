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Бербок не разделяет идею Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН

21 сентября 2023 09:54
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Германия не разделяет идею президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете безопасности ООН. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

Бербок отметила важность сохранения Устава ООН и необходимость модернизации организации. Зеленский предложил провести реформу ООН, в том числе ввести механизм вето, аргументируя это тем, что Российская Федерация неправомерно занимает место в СБ ООН.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров побудил обратить внимание, что Генеральная Ассамблея ООН обязана рассмотреть причины неисполнения принятых ранее резолюций СБ ООН.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Анналена Бербок # Сергей Лавров

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