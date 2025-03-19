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Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Путина и Трампа

19 марта 2025 13:39
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Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Центральным стал вопрос по Украине. Оба лидера согласились, что ресурсы, которые Москва и Киев тратят на боевые действия, лучше было бы направить на нужды их народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Путина и Трампа-2

В Вашингтоне подчеркнули, что «этот конфликт не должен был начаться и должен был закончиться давно, если бы были предприняты искренние попытки достичь мира». Президенты договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, а также с переговоров о введении режима прекращения огня и установлении прочного мира. 

Переговорный процесс по этому вопросу стартует «незамедлительно» на Ближнем Востоке. Главы США и России выразили обоюдное согласие в том, что будущее с улучшением двусторонних отношений между странами имеет «огромный потенциал». 

Кроме того, Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и выразили готовность сотрудничать с другими странами по этому вопросу. Также президенты сошлись во мнении о том, что Иран никогда не должен находиться в положении, позволяющем ему уничтожить Израиль.

# США # Россия # Международная политика

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