Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Путина и Трампа

Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Центральным стал вопрос по Украине. Оба лидера согласились, что ресурсы, которые Москва и Киев тратят на боевые действия, лучше было бы направить на нужды их народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне подчеркнули, что «этот конфликт не должен был начаться и должен был закончиться давно, если бы были предприняты искренние попытки достичь мира». Президенты договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, а также с переговоров о введении режима прекращения огня и установлении прочного мира.

Переговорный процесс по этому вопросу стартует «незамедлительно» на Ближнем Востоке. Главы США и России выразили обоюдное согласие в том, что будущее с улучшением двусторонних отношений между странами имеет «огромный потенциал».

Кроме того, Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и выразили готовность сотрудничать с другими странами по этому вопросу. Также президенты сошлись во мнении о том, что Иран никогда не должен находиться в положении, позволяющем ему уничтожить Израиль.