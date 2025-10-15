Прямой эфир

Беларусь изложит подходы к укреплению роли Движения неприсоединения на встрече в Уганде

15 октября 2025 05:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подходы Беларуси к укреплению роли Движения неприсоединения изложит на министерской встрече в Уганде глава МИД нашей страны. В Кампале Максим Рыженков 15 и 16 октября примет участие в пленарной дискуссии на тему «Углубление сотрудничества во имя общего глобального благосостояния», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь изложит подходы к укреплению роли Движения неприсоединения на встрече в Уганде-2

Кроме того, запланированы двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств стран данной организации. Она создана в 1961 году для защиты интересов развивающихся государств. Беларусь является участником Движения неприсоединения с 1998-го. Оно объединяет более 120 стран, которые заинтересованы в построении справедливого и устойчивого миропорядка, консолидации позиций по ключевым международным вопросам, наращивании экономического потенциала государств и развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. 

# Международная политика # Максим Рыженков

Другие новости рубрики

Все новости
Военные захватили власть в Мадагаскаре после бегства президента
14 октября 2025 19:48

Военные захватили власть в Мадагаскаре после бегства президента

Сирия, Иран, Газа... Почему Израиль постоянно переключается на разные военные цели? Объяснил Лазуткин
14 октября 2025 19:33

Сирия, Иран, Газа... Почему Израиль постоянно переключается на разные военные цели? Объяснил Лазуткин

В Брюсселе прошли массовые протесты из-за антисоциальных реформ правительства
14 октября 2025 16:56

В Брюсселе прошли массовые протесты из-за антисоциальных реформ правительства