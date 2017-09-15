Азербайджан продлил контракт по разработке нефтяных месторождений в секторе Каспийского моря на 25 лет

Новости Азербайджана. Азербайджан продлил «контракт века» по разработке нефтяных месторождений в своем секторе Каспийского моря – еще на 25 лет. Инвестиции за эти годы превысят 40 миллиардов долларов.

Предыдущий контракт 94 года тоже называли грандиозным. Он стал одним из основных достижений Гейдара Алиева, главным образом благодаря привлеченным в республику потокам инвестиций в 33 миллиарда долларов. Еще 125 страна получила в виде прибыли.