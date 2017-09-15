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Азербайджан продлил контракт по разработке нефтяных месторождений в секторе Каспийского моря на 25 лет

15 сентября 2017 10:00
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Новости Азербайджана. Азербайджан продлил «контракт века» по разработке нефтяных месторождений в своем секторе Каспийского моря – еще на 25 лет. Инвестиции за эти годы превысят 40 миллиардов долларов.

Азербайджан продлил контракт по разработке нефтяных месторождений в секторе Каспийского моря на 25 лет-1

Предыдущий контракт 94 года тоже называли грандиозным. Он стал одним из основных достижений Гейдара Алиева, главным образом благодаря привлеченным в республику потокам инвестиций в 33 миллиарда долларов. Еще 125 страна получила в виде прибыли.

Азербайджан продлил контракт по разработке нефтяных месторождений в секторе Каспийского моря на 25 лет-3

# Фотофакт # Добыча нефти

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