Авиакомпания Air Berlin сократит около 1500 сотрудников

Новости Германии. Масштабные сокращения грядут в немецкой авиакомпании Air Berlin. Без работы в ближайшее время останутся почти полторы тысячи человек – весь наземный персонал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее перевозчик заявил о начале процедуры банкротства. Все из-за того, что его основной акционер – национальная авиакомпания Арабских Эмиратов – приостановила финансовую помощь.