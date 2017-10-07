Авиакомпания Air Berlin сократит около 1500 сотрудников

Новости Германии. Масштабные сокращения грядут в немецкой авиакомпании Air Berlin. Без работы в ближайшее время останутся почти полторы тысячи человек – весь наземный персонал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Масштабные сокращения грядут в немецкой авиакомпании Air Berlin. Без работы в ближайшее время останутся почти полторы тысячи человек – весь наземный персонал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее перевозчик заявил о начале процедуры банкротства. Все из-за того, что его основной акционер – национальная авиакомпания Арабских Эмиратов – приостановила финансовую помощь.
По данным экспертов, за последние 6 лет убытки Air Berlin составили более двух с половиной миллиардов евро.