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Foreign Policy: власти США и Германии отдаляют приглашение Украины в НАТО

31 января 2024 13:38
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США и ФРГ намерены замедлить вхождение Украины в НАТО, пишет РИА Новости.

Американский журнал Foreign Policy сообщил, что Украина и ее восточноевропейские партнеры, входящие в состав Организации Североатлантического договора, выражают надежду на то, что Киев получит официальное приглашение на вхождение в Альянс в ходе саммита, который состоится в текущем году в Вашингтоне. Однако, как пишет издание, США и Германия «ведут серьезное закулисное сопротивление», считая, что процесс принятия Украины в Североатлантический альянс начинать рано, потому что «слишком быстрое принятие Украины в блок может спровоцировать полномасштабный конфликт между НАТО и Россией».

# Международная политика

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