Авария в Таиланде: трое детей погибли, ранены 48 человек

Новости Таиланда. В Таиланде выясняют обстоятельства трагического ДТП, которое произошло на северо-востоке страны. Экскурсионный автобус на трассе столкнулся с пикапом: трое детей погибли, 48 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, водитель автомобиля, двигавшийся в попутном направлении, подрезал пассажирское транспортное средство и спровоцировал столкновение. После удара автобус вылетел с дороги и перевернулся. В нем находились школьники, их родители и учителя. Все пострадавшие – дети начальных классов и взрослые – доставлены в больницу.