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Авария в Таиланде: трое детей погибли, ранены 48 человек

16 ноября 2017 12:43
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Новости Таиланда. В Таиланде выясняют обстоятельства трагического ДТП, которое произошло на северо-востоке страны. Экскурсионный автобус на трассе столкнулся с пикапом: трое детей погибли, 48 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, водитель автомобиля, двигавшийся в попутном направлении, подрезал пассажирское транспортное средство и спровоцировал столкновение. После удара автобус вылетел с дороги и перевернулся. В нем находились школьники, их родители и учителя. Все пострадавшие – дети начальных классов и взрослые – доставлены в больницу.

# Авария в Таиланде

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