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Антонио Таяни избран новым председателем Европарламента

18 января 2017 07:37
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В Европарламенте – новый председатель. На этот пост тайным голосованием избран Антонио Таяни – один из основателей партии «Вперед, Италия», он также был официальным представителем бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. За него проголосовало большинство евродепутатов.

Таяни выступает за активизацию и повышение эффективности деятельности ЕС. По его словам, «европейская комиссия создает слишком много законов по мелким вопросам и в то же время явно недостаточно по крупным проблемам». Предыдущий глава Европарламента Мартин Шульц собирается вернуться на немецкую политическую сцену и участвовать в предстоящих выборах в Бундестаг, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

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