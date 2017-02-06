При пожаре в китайском спа-салоне погибли 18 человек, пострадали 20

Новости Китая. Пожар в китайском спа-салоне унес жизни 18 посетителей. Среди пострадавших 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Справиться с огненной стихией пожарным удалось лишь спустя несколько часов. На месте ЧП спасатели обнаружили восемь тел, еще 10 человек скончались после госпитализации.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать взрыв в сауне. Владелец салона задержан для допроса. Расследование продолжается. Им занимается специальная рабочая группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.