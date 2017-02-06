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При пожаре в китайском спа-салоне погибли 18 человек, пострадали 20

06 февраля 2017 07:18
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Новости Китая. Пожар в китайском спа-салоне унес жизни 18 посетителей. Среди пострадавших 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Справиться с огненной стихией пожарным удалось лишь спустя несколько часов. На месте ЧП спасатели обнаружили восемь тел, еще 10 человек скончались после госпитализации.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать взрыв в сауне. Владелец салона задержан для допроса. Расследование продолжается. Им занимается специальная рабочая группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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