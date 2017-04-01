Американский правоохранитель Деррик Стаффорд приговорен к 40 годам лишения свободы за расстрел 6-летнего мальчика-аутиста

Новости США. В США поставлена точка в громком деле о полицейских-убийцах. 40 лет – именно столько американский правоохранитель Деррик Стаффорд получил за расстрел 6-летнего мальчика-аутиста. Трагический инцидент произошел в ноябре 2015.

Ребенок погиб, а его отец был серьезно ранен, когда Стаффорд с напарником открыли огонь по их машине.