Американский правоохранитель Деррик Стаффорд приговорен к 40 годам лишения свободы за расстрел 6-летнего мальчика-аутиста

Новости США. В США поставлена точка в громком деле о полицейских-убийцах. 40 лет – именно столько американский правоохранитель Деррик Стаффорд получил за расстрел 6-летнего мальчика-аутиста.
Трагический инцидент произошел в ноябре 2015.
Новости США. В США поставлена точка в громком деле о полицейских-убийцах. 40 лет – именно столько американский правоохранитель Деррик Стаффорд получил за расстрел 6-летнего мальчика-аутиста.
Трагический инцидент произошел в ноябре 2015.
Ребенок погиб, а его отец был серьезно ранен, когда Стаффорд с напарником открыли огонь по их машине.
Полицейские оправдывались: думали, что в автомобиле – преступник.
Однако это оказалось не то транспортное средство! За роковую ошибку поплатился и напарник Стаффорда. Его приговорили к 15 годам тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.