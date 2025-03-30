Американский актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет

В возрасте 90 лет скончался американский актер Ричард Чемберлен, знаменитый своими ролями в телесериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Variety.
В возрасте 90 лет скончался американский актер Ричард Чемберлен, знаменитый своими ролями в телесериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Variety.
Фото: pixabay
Как пишет издание, он умер 29 марта от осложнений после инсульта. Чамберлен получил широкую известность по сериалу «Доктор Килдэр», став одним из культовых персонажей в мире мини-сериалов.