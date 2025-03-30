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Американский актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет

30 марта 2025 14:14
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В возрасте 90 лет скончался американский актер Ричард Чемберлен, знаменитый своими ролями в телесериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Variety.

Американский актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет-1

Фото: pixabay

Как пишет издание, он умер 29 марта от осложнений после инсульта. Чамберлен получил широкую известность по сериалу «Доктор Килдэр», став одним из культовых персонажей в мире мини-сериалов.

# Некролог

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