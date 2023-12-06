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Американская туристка погибла от укусов акулы на Багамских островах

06 декабря 2023 08:02
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Женщина погибла от укуса акулы на Багамских островах. ЧП случилось возле одного из местных курортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американская туристка погибла от укусов акулы на Багамских островах-1

40-летняя туристка из США каталась на байдарках с родственником. После нападения акулы спасатели доставили раненых на берег, им оказали медицинскую помощь. Но женщина скончалась в результате серьезных травм. Полиция сообщает, что ранее в регионе во время дайвинга пропала гражданка Германии. Предполагается, что на нее тоже напала акула.

# Нападение акулы # Фотофакт

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