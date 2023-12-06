Американская туристка погибла от укусов акулы на Багамских островах

Женщина погибла от укуса акулы на Багамских островах. ЧП случилось возле одного из местных курортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40-летняя туристка из США каталась на байдарках с родственником. После нападения акулы спасатели доставили раненых на берег, им оказали медицинскую помощь. Но женщина скончалась в результате серьезных травм. Полиция сообщает, что ранее в регионе во время дайвинга пропала гражданка Германии. Предполагается, что на нее тоже напала акула.