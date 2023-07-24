Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов. Кто этот счастливчик?

Новости США. Американец сорвал джекпот, выиграв более миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обладатель билета – житель Калифорнии. И пока это все, что о нем известно. Ну и, конечно, еще то, что он очень удачлив.
Новости США. Американец сорвал джекпот, выиграв более миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обладатель билета – житель Калифорнии. И пока это все, что о нем известно. Ну и, конечно, еще то, что он очень удачлив.
Ведь 38 раз подряд розыгрыш джекпота заканчивался ничем. Тот самый счастливый билет так и оставался не реализован. Сумма росла и росла, в итоге выигрыш стал третьим по величине за время существования этой лотереи.
Пальмитас Эррера, владелец магазина:
Я не знаю, кто выиграл. Но предполагаю, что это какой-то латиноамериканец. Потому что это латиноамериканский район.
Обладатель счастливого билета может получить единовременную выплату или разбить сумму на 30 частей. Помимо главного приза, 36 человек получат по миллиону долларов. Вообще, за время, пока розыгрыши проходили безрезультатно, калифорнийская лотерея собрала около 46 миллионов. Их планируют потратить на школы штата.