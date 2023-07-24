Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов. Кто этот счастливчик?

Новости США. Американец сорвал джекпот, выиграв более миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обладатель билета – житель Калифорнии. И пока это все, что о нем известно. Ну и, конечно, еще то, что он очень удачлив.

Ведь 38 раз подряд розыгрыш джекпота заканчивался ничем. Тот самый счастливый билет так и оставался не реализован. Сумма росла и росла, в итоге выигрыш стал третьим по величине за время существования этой лотереи.

Пальмитас Эррера, владелец магазина:

Я не знаю, кто выиграл. Но предполагаю, что это какой-то латиноамериканец. Потому что это латиноамериканский район.