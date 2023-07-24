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Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов. Кто этот счастливчик?

24 июля 2023 11:53
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Новости США. Американец сорвал джекпот, выиграв более миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обладатель билета – житель Калифорнии. И пока это все, что о нем известно. Ну и, конечно, еще то, что он очень удачлив.

Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов. Кто этот счастливчик?-1

Ведь 38 раз подряд розыгрыш джекпота заканчивался ничем. Тот самый счастливый билет так и оставался не реализован. Сумма росла и росла, в итоге выигрыш стал третьим по величине за время существования этой лотереи.

Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов. Кто этот счастливчик?-4

Пальмитас Эррера, владелец магазина:
Я не знаю, кто выиграл. Но предполагаю, что это какой-то латиноамериканец. Потому что это латиноамериканский район.

Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов. Кто этот счастливчик?-7

Обладатель счастливого билета может получить единовременную выплату или разбить сумму на 30 частей. Помимо главного приза, 36 человек получат по миллиону долларов. Вообще, за время, пока розыгрыши проходили безрезультатно, калифорнийская лотерея собрала около 46 миллионов. Их планируют потратить на школы штата.

# Деньги # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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