Альянс находится в стадии «мозговой смерти». Эммануэль Макрон раскритиковал НАТО

Эммануэль Макрон заявил, что альянс находится в стадии «мозговой смерти», подчеркнув при этом, что причина тому – все меньшая поддержка организации со стороны основного гаранта – США. В качестве примера Макрон упомянул решение о выводе американских сил из Сирии и операцию Турции против курдов. Вашингтон сделал эти шаги, не проконсультировавшись с союзниками по блоку.