Альянс находится в стадии «мозговой смерти». Эммануэль Макрон раскритиковал НАТО

Новости Франции. Президент Франции обрушился с критикой на НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Президент Франции обрушился с критикой на НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эммануэль Макрон заявил, что альянс находится в стадии «мозговой смерти», подчеркнув при этом, что причина тому – все меньшая поддержка организации со стороны основного гаранта – США. В качестве примера Макрон упомянул решение о выводе американских сил из Сирии и операцию Турции против курдов. Вашингтон сделал эти шаги, не проконсультировавшись с союзниками по блоку.
Однако партнеры по НАТО негативно встретили слова французского лидера. В частности канцлер Германии и генсек НАТО отметили, что нет необходимости в таких жестких заявлениях.