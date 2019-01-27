Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Бразилии

Новости Бразилии. В Бразилии растёт количество погибших в результате прорыва дамбы. В списке жертв – уже 40 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 250 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция может занять несколько недель. К отрядам специалистов присоединяются многочисленные добровольцы.