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Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Бразилии

27 января 2019 13:53
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Новости Бразилии. В Бразилии растёт количество погибших в результате прорыва дамбы. В списке жертв – уже 40 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Бразилии-1

Более 250 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция может занять несколько недель. К отрядам специалистов присоединяются многочисленные добровольцы.

Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Бразилии-4

Искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также президенту Бразилии выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# Техногенные катастрофы # Фотофакт

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