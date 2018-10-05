Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Инну Чурикову с 75-летием

Талант по-истине блеснул в картине Глеба Панфилова «В огне брода нет», где Чурикова удивительно сыграла главную героиню. Затем она с успехом снялась практически во всех фильмах Панфилова, став одновременно его женой и музой. За годы работы Чурикова создала не один десяток театральных образов и сыграла более 40 ролей в кино. И каждая неизменно становилась событием.

Новости России. Блистательная актриса, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее первые роли, сыгранные в начале 60-х годов, остались почти незамеченными.

В течение 35 лет Инна Михайловна служит в «Ленкоме». Коллеги отмечают ее особенную скромность и неуемную тягу к работе.

С праздником актрису театра и кино поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил ее яркую индивидуальность и подчеркнул, что каждая роль Инны Чуриковой запомнилась миллионам зрителей и по-настоящему украсила спектакли и фильмы.