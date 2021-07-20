Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами при теракте в Багдаде

Новости Ирака. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атаку совершил смертник с жилетом со взрывчаткой. Взрыв прогремел накануне одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично выразил искренние соболезнования президенту Ирака Бархаму Салиху, родным и близким погибших в результате бесчеловечного террористического акта на рынке в городе Багдаде, который привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.