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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами при теракте в Багдаде

20 июля 2021 20:25
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Новости Ирака. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атаку совершил смертник с жилетом со взрывчаткой. Взрыв прогремел накануне одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично выразил искренние соболезнования президенту Ирака Бархаму Салиху, родным и близким погибших в результате бесчеловечного террористического акта на рынке в городе Багдаде, который привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.

# Теракт # Александр Лукашенко # Бархам Салих

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