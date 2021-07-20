Прямой эфир

Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек

20 июля 2021 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирака. Растет число жертв террористической атаки в Багдаде. В списке погибших 31 человек, в том числе женщины и дети. Еще около 60 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек-1

Теракт произошел вечером, когда на рынке было особенно многолюдно. Жители готовились к одному из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам.

Ударной волной разрушило несколько торговых прилавков, вспыхнул пожар. Пытаясь спастись, люди в панике разбегались в стороны. В полиции подтвердили: сработало самодельное взрывное устройство. Согласно еще одной версии, теракт устроила смертница. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек-4

На юге и в центральной части страны усилены меры безопасности.

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур
20 июля 2021 08:57

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

Во Франции протестующие разгромили два центра вакцинации
19 июля 2021 19:57

Во Франции протестующие разгромили два центра вакцинации

В Пакистане из-за столкновения автобуса с трейлером погибли 27 человек
19 июля 2021 15:34

В Пакистане из-за столкновения автобуса с трейлером погибли 27 человек