Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек

Новости Ирака. Растет число жертв террористической атаки в Багдаде. В списке погибших 31 человек, в том числе женщины и дети. Еще около 60 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт произошел вечером, когда на рынке было особенно многолюдно. Жители готовились к одному из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам.

Ударной волной разрушило несколько торговых прилавков, вспыхнул пожар. Пытаясь спастись, люди в панике разбегались в стороны. В полиции подтвердили: сработало самодельное взрывное устройство. Согласно еще одной версии, теракт устроила смертница. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок.