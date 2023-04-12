Алейник в Венгрии: «Руководство наших стран не гонится за пиаром, мы отдаем предпочтение честности»

Независимый внешний курс на основе национальных интересов. Беларусь и Венгрия выстраивают равноправный политический диалог и взаимовыгодное экономическое сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 12 апреля, в Будапеште прошли переговоры на уровне министров иностранных дел двух стран.

Как отметил глава белорусского МИД Сергей Алейник, наша страна была и остается стабильным и предсказуемым партнером. Мы приветствуем любые дружественные контакты и инициативы. Готовы обсуждать и находить решение самых сложных вопросов. Предыдущий период во взаимной торговле был непростым, показатели немного снизились. Однако, несмотря на всевозможные вызовы, Минск и Будапешт намерены продолжать работу по развитию двусторонних экономических связей. Тем более, что для этого есть значительный потенциал.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Наша взаимная открытость и взаимное уважение и четкость соблюдения договоренностей говорят о стремлении развивать диалог и осуществлять экономическое сотрудничество на благо наших стран и народов. Это также говорит о том, что Беларусь и Венгрия выстраивают независимую политику, основываясь на национальных интересах и взаимном уважении, сохраняя при этом взаимное доверие. Руководство наших стран не гонится за пиаром, мы отдаем предпочтение честности перед нашими гражданами. И работе, направленной на устойчивое развитие наших стран.