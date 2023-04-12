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Алейник в Венгрии: «Руководство наших стран не гонится за пиаром, мы отдаем предпочтение честности»

12 апреля 2023 19:22
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Независимый внешний курс на основе национальных интересов. Беларусь и Венгрия выстраивают равноправный политический диалог и взаимовыгодное экономическое сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 12 апреля, в Будапеште прошли переговоры на уровне министров иностранных дел двух стран.

Алейник в Венгрии: «Руководство наших стран не гонится за пиаром, мы отдаем предпочтение честности»-1

Как отметил глава белорусского МИД Сергей Алейник, наша страна была и остается стабильным и предсказуемым партнером. Мы приветствуем любые дружественные контакты и инициативы. Готовы обсуждать и находить решение самых сложных вопросов. Предыдущий период во взаимной торговле был непростым, показатели немного снизились. Однако, несмотря на всевозможные вызовы, Минск и Будапешт намерены продолжать работу по развитию двусторонних экономических связей. Тем более, что для этого есть значительный потенциал.

Алейник в Венгрии: «Руководство наших стран не гонится за пиаром, мы отдаем предпочтение честности»-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Наша взаимная открытость и взаимное уважение и четкость соблюдения договоренностей говорят о стремлении развивать диалог и осуществлять экономическое сотрудничество на благо наших стран и народов. Это также говорит о том, что Беларусь и Венгрия выстраивают независимую политику, основываясь на национальных интересах и взаимном уважении, сохраняя при этом взаимное доверие. Руководство наших стран не гонится за пиаром, мы отдаем предпочтение честности перед нашими гражданами. И работе, направленной на устойчивое развитие наших стран.

Алейник в Венгрии: «Руководство наших стран не гонится за пиаром, мы отдаем предпочтение честности»-7

В ходе визита в Будапешт Сергей Алейник также провел переговоры с министром сельского хозяйства Венгрии. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе в области обеспечения продовольственной безопасности двух стран.

# Беларусь-Венгрия # Александр Алейник # Фотофакт

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