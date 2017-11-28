Аэропорт на Бали закрыт еще на сутки из-за извержения вулкана

Новости Индонезии. Нелетная погода над Бали. Международный аэропорт будет закрыт еще сутки. Всему виной – слой пепла, который образовался в результате извержения вулкана Агунг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменено свыше 400 рейсов. В воздушной гавани по предварительным данным застряли порядка 60 тысяч человек. Тем временем из опасной зоны идет экстренная эвакуация населения. Местным жителям и отдыхающим рекомендовано оставаться в помещениях.