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Аэропорт на Бали закрыт еще на сутки из-за извержения вулкана

28 ноября 2017 08:34
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Новости Индонезии. Нелетная погода над Бали. Международный аэропорт будет закрыт еще сутки. Всему виной – слой пепла, который образовался в результате извержения вулкана Агунг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Отменено свыше 400 рейсов. В воздушной гавани по предварительным данным застряли порядка 60 тысяч человек. Тем временем из опасной зоны идет экстренная эвакуация населения. Местным жителям и отдыхающим рекомендовано оставаться в помещениях.

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# Извержение вулкана

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