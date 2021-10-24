Прямой эфир

А вдруг шпион? В аэропорту Египта задержали робота и не отпускали несколько дней

24 октября 2021 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Ай-Да, первый в мире робот-художник, приняла участие в выставке современного искусства «Вечность – сейчас» возле комплекса египетских пирамид Гизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

А вдруг шпион? В аэропорту Египта задержали робота и не отпускали несколько дней-1

Она сделала глиняную скульптуру-автопортрет трехногого робота длинной 2,5 метра. Искусственный интеллект вдохновлялась загадкой Сфинкса о человеке: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?».  

А вдруг шпион? В аэропорту Египта задержали робота и не отпускали несколько дней-4

Ранее робота задержали в аэропорту Египта. Причиной стало подозрение в шпионаже, так как у нее есть модем и камеры в глазах. Они используются для рисования на основе реакций на ее наблюдения. Ее удерживали более недели и отпустили лишь несколько дней назад.  

# Роботы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Толчки ощущались по всему острову. В Тайване эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км
24 октября 2021 12:43

Толчки ощущались по всему острову. В Тайване эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км

Тысячи мигрантов двигаются к границе с США из Мексики, правоохранители не смогли остановить караван
24 октября 2021 12:42

Тысячи мигрантов двигаются к границе с США из Мексики, правоохранители не смогли остановить караван

На границе Канады и США горит корабль с опасным грузом, на борту остались члены экипажа
24 октября 2021 12:10

На границе Канады и США горит корабль с опасным грузом, на борту остались члены экипажа