А вдруг шпион? В аэропорту Египта задержали робота и не отпускали несколько дней

Она сделала глиняную скульптуру-автопортрет трехногого робота длинной 2,5 метра. Искусственный интеллект вдохновлялась загадкой Сфинкса о человеке: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?».

Ранее робота задержали в аэропорту Египта. Причиной стало подозрение в шпионаже, так как у нее есть модем и камеры в глазах. Они используются для рисования на основе реакций на ее наблюдения. Ее удерживали более недели и отпустили лишь несколько дней назад.