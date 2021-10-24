А вдруг шпион? В аэропорту Египта задержали робота и не отпускали несколько дней

Новости Египта. Ай-Да, первый в мире робот-художник, приняла участие в выставке современного искусства «Вечность – сейчас» возле комплекса египетских пирамид Гизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. Ай-Да, первый в мире робот-художник, приняла участие в выставке современного искусства «Вечность – сейчас» возле комплекса египетских пирамид Гизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она сделала глиняную скульптуру-автопортрет трехногого робота длинной 2,5 метра. Искусственный интеллект вдохновлялась загадкой Сфинкса о человеке: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?».
Ранее робота задержали в аэропорту Египта. Причиной стало подозрение в шпионаже, так как у нее есть модем и камеры в глазах. Они используются для рисования на основе реакций на ее наблюдения. Ее удерживали более недели и отпустили лишь несколько дней назад.