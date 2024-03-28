Российские военные за минувшую ночь нанесли удары по Харькову. Об этом сообщает РИА Новости со скидкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

В итоге было ликвидировано около 50 украинских военных, диверсантов и наемников. Сообщается, что также были уничтожены несколько десятков человек, у которых были нашивки РДК.

Также было зафиксировано поражение военно-воздушного института имени Кожедуба, где размещались зарубежные летчики. Наиболее результативным стал удар по бывшему штабу ПВО, в котором располагался украинский погранотряд.

В полночь удар был совершен по Харьковскому Аэрокосмическому Университету, где, по данным подполья, находились военные в гражданской форме. В Боровой на юго-востоке Харьковской области также была уничтожена техника.