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70% эстонцев недовольны работой властей – опрос

09 февраля 2025 10:39
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Пока официальный Таллин празднует, по мнению местных политиков, удачное отключение от энергокольца БРЭЛЛ, местные жители начинают все более скептически оценивать работу чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70% эстонцев недовольны работой властей – опрос-2

Согласно опросам, каждый седьмой эстонец недоволен работой властей. Лишь 27 % граждан считают, что правительство нормально функционирует. Подобная оценка со стороны местных жителей не удивительна. Эстония уже не первый год находится в неустойчивой экономической ситуации. Например, в стране упали продажи новых автомобилей в три раза. Эксперты связывают это с повышением транспортных налогов и увеличением стоимости бензина.

# Международная политика # Экономический кризис # Кризис в ЕС # Социологический опрос # Опрос

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