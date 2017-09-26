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7 человек погибли в страшном ДТП на Кубани: столкнулись экскурсионный автобус и грузовик

26 сентября 2017 11:10
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Новости России. Жуткое ДТП на Кубани унесло жизни семи человек. Недалеко от населенного пункта Молькино столкнулись грузовой автомобиль и экскурсионный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В салоне находились паломники.

Трое погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу. Позже врачи констатировали гибель еще двоих пассажиров. Около 20 человек госпитализированы с тяжелыми травмами. По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. По предварительной версии водитель автобуса уснул за рулем.

7 человек погибли в страшном ДТП на Кубани: столкнулись экскурсионный автобус и грузовик-1

# Фотофакт # Авария в России

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