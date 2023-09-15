600 раритетных автомобилей представили на выставке в Берлине – все машины на ходу

Новости Германии. Выставка раритетных автомобилей прошла в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителям представили более 600 машин. Все они на ходу.
Новости Германии. Выставка раритетных автомобилей прошла в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителям представили более 600 машин. Все они на ходу.
Коллекционеры о своих подопечных заботятся и с удовольствием рассказывают об их достоинствах. Это еще и реклама, ведь некоторых из представленных автомобилей можно приобрести.
Юциан Борн, организатор:
Этот фестиваль мы проводим с братом. Мы всегда любили олдтаймеры, сами когда-то ездили на такие съезды, а потом начали проводить шоу сами. Трудно сказать, какая машина самая красивая, ведь для каждого хозяина своя уникальная.
Шоу раритетных автомобилей – одно из самых ожидаемых событий для жителей Германии. Полюбоваться красивыми машинами из прошлого традиционно собираются тысячи посетителей.