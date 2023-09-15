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600 раритетных автомобилей представили на выставке в Берлине – все машины на ходу

15 сентября 2023 09:54
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Новости Германии. Выставка раритетных автомобилей прошла в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителям представили более 600 машин. Все они на ходу.

600 раритетных автомобилей представили на выставке в Берлине – все машины на ходу-1

Коллекционеры о своих подопечных заботятся и с удовольствием рассказывают об их достоинствах. Это еще и реклама, ведь некоторых из представленных автомобилей можно приобрести.

600 раритетных автомобилей представили на выставке в Берлине – все машины на ходу-4

Юциан Борн, организатор:
Этот фестиваль мы проводим с братом. Мы всегда любили олдтаймеры, сами когда-то ездили на такие съезды, а потом начали проводить шоу сами. Трудно сказать, какая машина самая красивая, ведь для каждого хозяина своя уникальная.

600 раритетных автомобилей представили на выставке в Берлине – все машины на ходу-7

Шоу раритетных автомобилей – одно из самых ожидаемых событий для жителей Германии. Полюбоваться красивыми машинами из прошлого традиционно собираются тысячи посетителей.

# Автомобили # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

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