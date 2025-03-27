4 американских солдата объявлены мёртвыми в Литве – информацию подтвердил генсек НАТО

Очередной международный скандал может вбить клин в отношениях Европы и США. Четыре американских солдата объявлены мертвыми в Литве. ЧП случилось во время военных учений на полигоне в Пабраде, примерно в 10 километрах от границы с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию подтвердил генеральный секретарь НАТО. Он отметил, что поисковые работы продолжаются, однако теперь их цель – пролить свет на эту историю. Бронемашина военнослужащих найдена затопленной. По одной из версий, она попала в болото и утонула вместе с экипажем. Впервые информация о таинственном исчезновении гусеничной боевой машины появилась 25 марта. Для поиска пропавших солдат были задействованы литовские и иностранные войска, а также вертолеты.

Долгое время это не приносило никаких результатов, но на Западе не стали терять время и стали строить догадки о причинах случившегося. Не исключают в Литве и США вмешательства российских и белорусских спецслужб. Об этом сообщает прибалтийское информагентство. Разумеется, никаких доказательств в поддержку этой версии нет. Все это не более чем попытка перевести стрелки и отвлечь внимание от истинных причин происшествия.