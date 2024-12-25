240 лыжников эвакуировали во французских Альпах из-за поломки подъёмника

240 лыжников накануне эвакуировали во французских Альпах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдыхающие застряли на подъемнике, который внезапно остановился. Позже выяснилось, что фуникулер перестал работать из-за поломки электродвигателей.

«Зависнувших» над склоном лыжников пришлось спускать с помощью вертолета. Владельцам горнолыжного комплекса пришлось временно закрыть подъемник. Впрочем, в такую погоду кататься все равно небезопасно. За день до инцидента в регионе, из-за обильного снегопада, был введен повышенный уровень опасности. Сохраняется также и риск схода лавин. В горах выпало более метра снега.