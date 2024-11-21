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200 школ закрыли в Великобритании из-за сильного снегопада

21 ноября 2024 06:43
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200 школ закрыли в Британии из-за обильного снегопада. Синоптики объявили желтое предупреждение для Англии, Шотландии и Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 школ закрыли в Великобритании из-за сильного снегопада-2

На дорогах сейчас небезопасно. Гололед и осадки привели к хаосу на проезжей части. В зоне риска и поезда. Толщина снежного покрова местами достигает 15 сантиметров. Добраться до учебных заведений крайне непросто. 

Власти решили не рисковать и перенесли занятия в онлайн-формат. По прогнозам метеорологов, непогода продлится как минимум до конца недели. Температура воздуха будет значительно ниже обычных норм ноября.

# Природные катаклизмы

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