200 школ закрыли в Великобритании из-за сильного снегопада

200 школ закрыли в Британии из-за обильного снегопада. Синоптики объявили желтое предупреждение для Англии, Шотландии и Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дорогах сейчас небезопасно. Гололед и осадки привели к хаосу на проезжей части. В зоне риска и поезда. Толщина снежного покрова местами достигает 15 сантиметров. Добраться до учебных заведений крайне непросто.

Власти решили не рисковать и перенесли занятия в онлайн-формат. По прогнозам метеорологов, непогода продлится как минимум до конца недели. Температура воздуха будет значительно ниже обычных норм ноября.