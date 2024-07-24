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2 человека погибли при обрушении балкона в Неаполе

24 июля 2024 07:01
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По меньшей мере два человека погибли, еще 13 получили ранения в результате обрушения балкона в одном из отелей Неаполя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли при обрушении балкона в Неаполе-1

Двое пострадавших в тяжелом состоянии. При падении обломков повреждены также второй и первый этажи здания. Эвакуированы около тысячи человек. Сейчас строение обследуют специалисты, чтобы понять, пригодно ли оно для использования. Причины ЧП выясняются.

 

# ЧП # Новости Италии

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