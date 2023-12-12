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2 человека погибли при крушении самолёта на юге Австралии

12 декабря 2023 11:35
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Два человека, в том числе ребенок, погибли при крушении легкомоторного самолета на юге Австралии. ЧП произошло возле туристического лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли при крушении самолёта на юге Австралии-1

Как рассказали многочисленные свидетели происшествия, при заходе на посадку самолет задел провода линии электропередачи, после чего упал на землю и загорелся. В результате около 200 домов остались без электричества. На месте падения работают экстренные службы и следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

# Крушение

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