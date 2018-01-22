177 человек на борту. Самолёт экстренно сел в Хельсинки после возгорания двигателя

Новости Финляндии. 21 января самолёт Boeing 787 Dreamliner вылетел из Хельсинки в Токио, но был вынужден вернуться обратно после возгорания правого двигателя.

Как сообщает Ilta-Sanomat, на борту самолёта находились 164 пассажира и 13 членов экипажа. Пилоты посадили самолёт через полтора часа после взлёта.

Очевидцы рассказали, что после взлёта были слышны громкие хлопки, а следом правый двигатель объяло пламя.

«Было много криков. Правый двигатель горел», – утверждает очевидец.

Самолёт встретили более дюжины спасательных подразделений. Департамент спасения сообщил, что двигатель мог быть неисправен. Работники аэропорта признали, что воздушное судно садилось на одном двигателе.

Самолёт проходит техническое обслуживание. Пока неизвестно, будет ли воздушное судно эксплуатироваться дальше.

На прошлой неделе пилоты посадили самолёт при скорости ветра 110 км/ч.