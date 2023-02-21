Прямой эфир

17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы

21 февраля 2023 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Мексікі. 17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы. Там аўтобус, які перавозіў мігрантаў, вылецеў з дарогі і перавярнуўся, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы-1

У момант аварыі ў салоне знаходзіліся 45 пасажыраў, 13 з іх з траўмамі былі дастаўлены ў бальніцы, чацвёра – у цяжкім стане. Цяпер паліцыя высвятляе, што стала прычынай трагедыі. Следчыя лічаць, што, хутчэй за ўсё, у трагедыі вінаваты вадзіцель аўтобуса, які не змог справіцца з кіраваннем.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария # Новости Мексики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Колькасць ахвяр новага землятруса ў Турцыі вырасла да 6 чалавек
21 февраля 2023 07:39

Колькасць ахвяр новага землятруса ў Турцыі вырасла да 6 чалавек

Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому сразу же в случае победы на выборах
21 февраля 2023 07:32

Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому сразу же в случае победы на выборах

Адзін чалавек загінуў у выніку моцнага выбуху на заводзе ў ЗША
21 февраля 2023 07:17

Адзін чалавек загінуў у выніку моцнага выбуху на заводзе ў ЗША