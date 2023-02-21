Навіны Мексікі. 17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы. Там аўтобус, які перавозіў мігрантаў, вылецеў з дарогі і перавярнуўся, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Мексікі. 17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы. Там аўтобус, які перавозіў мігрантаў, вылецеў з дарогі і перавярнуўся, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
У момант аварыі ў салоне знаходзіліся 45 пасажыраў, 13 з іх з траўмамі былі дастаўлены ў бальніцы, чацвёра – у цяжкім стане. Цяпер паліцыя высвятляе, што стала прычынай трагедыі. Следчыя лічаць, што, хутчэй за ўсё, у трагедыі вінаваты вадзіцель аўтобуса, які не змог справіцца з кіраваннем.
Подписывайтесь на нас в Telegram!