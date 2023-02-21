17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы

У момант аварыі ў салоне знаходзіліся 45 пасажыраў, 13 з іх з траўмамі былі дастаўлены ў бальніцы, чацвёра – у цяжкім стане. Цяпер паліцыя высвятляе, што стала прычынай трагедыі. Следчыя лічаць, што, хутчэй за ўсё, у трагедыі вінаваты вадзіцель аўтобуса, які не змог справіцца з кіраваннем.

Подписывайтесь на нас в Telegram!