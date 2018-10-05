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16 могил выставят на аукцион для долгосрочной аренды в Венеции

05 октября 2018 09:11
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Новости Италии. «Кто больше?». В Венеции состоится весьма необычный аукцион на долгосрочную аренду мест на исторических кладбищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 могил выставят на аукцион для долгосрочной аренды в Венеции-1

На торги будут выставлены 16 могил, часть из которых находится на острове Сан-Микеле, где погребены Иосиф Бродский, Сергей Дягилев и Игорь Стравинский.

Общая стартовая стоимость лотов достигает 2 миллионов евро. Заявку на участие в торгах можно подать до 29 марта 2019 года. Аукцион пройдет 3 мая.

16 могил выставят на аукцион для долгосрочной аренды в Венеции-4

# Аукционы # Фотофакт

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