16 могил выставят на аукцион для долгосрочной аренды в Венеции

Новости Италии. «Кто больше?». В Венеции состоится весьма необычный аукцион на долгосрочную аренду мест на исторических кладбищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торги будут выставлены 16 могил, часть из которых находится на острове Сан-Микеле, где погребены Иосиф Бродский, Сергей Дягилев и Игорь Стравинский.

Общая стартовая стоимость лотов достигает 2 миллионов евро. Заявку на участие в торгах можно подать до 29 марта 2019 года. Аукцион пройдет 3 мая.