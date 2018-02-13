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1,4 тысячи фрагментов тел и полтысячи обломков обнаружено на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

13 февраля 2018 09:17
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Новости России. Поисковая операция на месте крушения АН-148 входит в завершающую стадию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1,4 тысячи фрагментов тел и полтысячи обломков обнаружено на месте крушения Ан-148 в Подмосковье-1

Работы ведутся круглосуточно. 13 февраля все части воздушного судна будут отправлены в Жуковский центр на экспертизу. Специалистам уже удалось обнаружить около 500 обломков самолета и 1400 фрагментов тел погибших. Приоритетной задачей является идентификация останков. Для этого у родственников погибших собирают образцы ДНК.

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1,4 тысячи фрагментов тел и полтысячи обломков обнаружено на месте крушения Ан-148 в Подмосковье-4

Напомним, авиакатастрофа произошла 11 февраля. Следовавшее из аэропорта Домодедово воздушное судно пропало с радаров через несколько минут после вылета. Позже стало известно, что самолет разбился. На его борту находилось 65 пассажиров и 6 человек экипажа. Никто не выжил.

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# Фотофакт # Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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