1,4 тысячи фрагментов тел и полтысячи обломков обнаружено на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Новости России. Поисковая операция на месте крушения АН-148 входит в завершающую стадию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы ведутся круглосуточно. 13 февраля все части воздушного судна будут отправлены в Жуковский центр на экспертизу. Специалистам уже удалось обнаружить около 500 обломков самол е та и 1400 фрагментов тел погибших. Приоритетной задачей является идентификация останков. Для этого у родственников погибших собирают образцы ДНК. Дочь погибшей во время крушения Ан-148 в Подмосковье: «Мама была предпоследняя в списке»