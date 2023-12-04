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11 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

04 декабря 2023 11:23
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В результате извержения вулкана Мерапи в западной части индонезийского острова Суматра погибли как минимум 11 человек. Еще 12, находившихся в районе стихийного бедствия, считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии-1

Их поиски пока приостановлены из-за соображений безопасности. Накануне вулкан выбросил слой пепла и газа на высоту 3 километра. По данным экстренных служб, в этот момент у его подножия находилось 75 человек. 49 из них удалось эвакуировать. Многим понадобилась медицинская помощь из-за полученных ожогов.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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