11 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

В результате извержения вулкана Мерапи в западной части индонезийского острова Суматра погибли как минимум 11 человек. Еще 12, находившихся в районе стихийного бедствия, считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их поиски пока приостановлены из-за соображений безопасности. Накануне вулкан выбросил слой пепла и газа на высоту 3 километра. По данным экстренных служб, в этот момент у его подножия находилось 75 человек. 49 из них удалось эвакуировать. Многим понадобилась медицинская помощь из-за полученных ожогов.