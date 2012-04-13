За 2011 год поток отдыхающих из Беларуси в Литву вырос более чем на 20%

Литва становится все более привлекательным направлением отдыха для белорусских туристов. Поток отдыхающих из нашей страны в прибалтийскую республику за минувший год вырос более чем на 20%. В основном это шоппинг и индивидуальные поездки в курортные зоны – Нерингу, Палангу, Друскининкай.

Чтобы заинтересовать белорусов, литовцы разрабатывают разнообразные туристические маршруты, активно осваивают новые виды услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раймонда Бальнене, директор Департамента по туризму Литовской Республики:

Беларусь стала нашим основным партнером по туризму. И мы учим детей русскому языку, чтобы все услуги могли предоставлять на русском языке. Наши и гостиницы, и рестораны хотят предложить все самое лучшее белорусам.