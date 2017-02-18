«Я обязательно вернусь сюда еще»: впечатления первых туристов, воспользовавшихся безвизовым режимом

Европа соображает, как закрыться от потока мигрантов. А Беларусь открылась для гостей из 80 стран. Безвизовый режим для авиатуристов действует с минувшего воскресения. Пять дней (пока еще пять, правда, обсуждают более продолжительный срок) разрешено находиться в стране. Первую пятидневку вместе с первыми «ласточками» провела наш корреспондент Алена Сырова.

Самолет за самолетом приземляется в главной воздушной гавани Беларуси. На борту – десятки безвизовых туристов. Одной из первых рейсом из Абу-Даби познакомиться с Беларусью прилетела китаянка Ли Йен и сразу оказалась в плотном кольце журналистов и фотографов.

И если Ли Йен стала первой туристкой, воспользовавшейся безвизовым въездом, то воспитанник английского Ливерпуля Уэйд Максвелл стал первым спортсменом. Молодой англичанин в Беларусь прилетел в поисках нового футбольного клуба.

Уэйд Максвелл, футболист (Великобритания):

У вас очень прохладно. Греюсь чаем. А у вас правда чай без молока пьют? Удивительно. А еще я поражен людям. Несмотря на языковой барьер, я уже чувствую себя здесь как дома.

Из-за плотного графика тренировок гость с туманного Альбиона едва выкроил часок на знакомство со страной. Однако находчивый англичанин нашел способ в кратчайшие сроки увидеть главные достопримечательности Беларуси.

Больше всего Уэйд оценил Брестскую крепость и Красный костел. Второй оказался в шаговой доступности.

Уэйд Максвелл, футболист (Великобритания):

Очень и очень красивый костел. И погода сегодня прекрасная, гораздо теплее, чем в тот день, когда я прилетел. Увезу с собой домой массу впечатлений и обязательно вернусь еще.

А вот итальянка Агнез Рац истории о «Чорнай пане Нясвiжа» не испугалась. Напротив, именно ради замков и церквей ехала в Беларусь.

Агнесс Рац, турист (Италия):

Боже мой, я видела Кафедральный собор на открытке! В жизни он еще прекраснее. У вас очень много церквей.

За пять дней далеко от Минска мы не уедем, но будет повод вернуться. Я хочу увидеть Беларусь, почувствовать ее и попробовать на вкус. А летом побывать на озерах и увидеть васильки в полях. Я слышала, что это очень красивое зрелище.

Следующим утром мы уже на пути в Несвиж. Скажем сразу, наша съемочная группа всего лишь сопровождала первых безвизовывх туристов, предоставляя право выбора маршрута самим гостям.

Агнесс Рац, турист (Италия):

Мне кажется, я поняла, почему ваша страна зовется Беларусью. Я смотрю в окно и там только белые-белые поля и лес.

В родовом поместье Радзивилов оказалось немало итальянских символов. Истории из жизни князей, внутреннее убранство буквально заставляют раскрыть рот от удивления.

Кстати, белорусские слова Агнез старательно запоминает. Говорит, по звучанию «мова» лучше отражает белорусов.

Агнесс Рац, турист (Италия):

Я хочу сказать, что Мирский замок очень необычный. И это, знаете, прыгажосць.

По признанию самой Агнез, к приезду в Беларусь она готовилась и составила не только список обязательных архитектурных достопримечательностей, но и гастрономических. Драники и крамбамбуля – на первом месте.

Несмотря на грандиозные планы, с Мирским замком гостья долго не может распрощаться.

Агнесс Рац, турист (Италия):

Мне здесь очень нравится. Вообще, знаете, у вас меня поразила широта. Вот равнина-равнина – и замок. Или в Минске высотки соседствуют с маленькими домиками. Завтра прилетят мои друзья из Рима, а я уже по уши влюблена в Беларусь.

Даниэль и Вера – те самые друзья Агнез – прилетели 18 февраля ночью из Рима. Свое знакомство с Беларусью они решили начать с шоппинга. Сразу сказали: масс-маркет их не интересует – в Италию хотят увезти лен.

Даниель Лунче, турист (Италия):

Я хотел очень льняную скатерть. У нас лен – это большая роскошь. И семья у нас большая. Какой же у вас выбор.

Но, как говорится, не льном единым. Наши герои наслышаны и о сладостях, и об изделиях из дерева.

Даниель Лунче, турист (Италия):

Я знаю, изделия из дерева для вас очень характерны. Выбираю этот магнитик с библиотекой.

В Национальную библиотеку после забега по магазинам и направляются гости из Италии.

Вера Санто, турист (Италия):

По пути из аэропорта я видела здания и людей из окна автобуса, поняла, что в библиотеку хочу попасть обязательно.

А Даниель посчитал, что с высоты птичьего полета он сможет лучше рассмотреть столицу Беларуси.

Даниель Лунче, турист (Италия):

Я бы хотел в Беларусь еще вернуться. Пять дней мало, чтобы все рассмотреть. Хочу проехать по деревням, увидеть ваши многочисленные церкви.

По признанию всех героев сюжета, пять дней действительно мало, чтобы вдоволь насладиться Беларусью. Повод вернуться остался и у англичанина Уэйда, и у итальянки Агнез с ее друзьями, и еще у сотни тех самых «первых безвизовых » ласточек. Чем не комплимент для нас?