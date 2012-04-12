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Родовое гнездо Достоевских восстановят в Брестской области

12 апреля 2012 06:09
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Новости Беларуси. В стране восстановят родовое гнездо Достоевских. Усадьба знаменитого рода в Брестской области может стать одним из самых посещаемых туристических объектов в стране.

Проект, как ожидается, будет финансироваться из бюджета Союзного государства. Предполагается, что в поместье разместится музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству знаменитого писателя.

Родовое поместье Достоевских не сохранилось до наших дней. Сейчас на его месте – памятный знак.

В прошлом году отмечалась 190-я годовщина со дня рождения Федора Достоевского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Союзное государство # Государственная политика

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