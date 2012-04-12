Родовое гнездо Достоевских восстановят в Брестской области

Новости Беларуси. В стране восстановят родовое гнездо Достоевских. Усадьба знаменитого рода в Брестской области может стать одним из самых посещаемых туристических объектов в стране.

Проект, как ожидается, будет финансироваться из бюджета Союзного государства. Предполагается, что в поместье разместится музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству знаменитого писателя.

Родовое поместье Достоевских не сохранилось до наших дней. Сейчас на его месте – памятный знак.

В прошлом году отмечалась 190-я годовщина со дня рождения Федора Достоевского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.