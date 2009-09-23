Вокруг Беловежской пущи построят туристическое кольцо

Речь идет об открытии гостиниц, ресторанов и кемпингов.

«Количество желающих инвестировать в создание объектов на территории Беловежской пущи постоянно растет, поэтому чтобы как-то отгородить заповедную зону, мы решили создать своеобразное социально-экономическое кольцо для инвесторов вокруг национального парка, - сказал генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Николай Бамбиза. - Проекты планируется реализовать за счет частного капитала. Сейчас отрабатывается вопрос, будут ли это белорусские или же иностранные инвестиции».

Беловежская пуща - один из старейших заповедников в мире. В 1992 году решением ЮНЕСКО она включена в Список всемирного культурного и природного наследия, в 1993 году ей присвоен статус биосферного заповедника, а в 1998-м - статус ключевой орнитологической территории международного значения.

Сейчас протяженность национального парка с севера на юг составляет более 60 км, а с запада на восток - от 10 до 50 км. Около 20% площади Беловежской пущи - заповедная зона, где запрещена какая-либо деятельность человека, сообщает БЕЛТА.