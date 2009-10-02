Велосипедная трасса соединит Гродно и Друскининкай

Ее протяженность составит 50 км.

По словам мэра самоуправления Друскининкая Ричардаса Малинаускаса, это самый реальный из всех обсуждаемых сегодня двумя городами проектов. На литовской стороне велосипедная дорожка сохранилась с советских времен, но требует реновации. Со стороны Гродно трассу придется строить.

Сейчас мэры изыскивают возможность привлечь для создания трассы грант ЕС через одну из программ трансграничного сотрудничества. Причем уже состоялись необходимые переговоры с руководителями пограничных и таможенных структур.

Трасса пройдет вдоль развитой автомагистрали через действующий пограничный переход Привалка.

В ближайших планах администраций двух городов - наладить стабильный взаимный обмен туристической информацией о городах, сообщает БЕЛТА.