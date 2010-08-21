Вечная резиденция княжеского рода Сапег — Ружанский замок — после реконструкции станет местом паломничества туристов

Это одно из уникальнейших мест в Беларуси.

Уже сегодня сюда приезжает немало туристов из Польши, России и дальнего зарубежья, чтобы увидеть памятник архитектуры XVII века. Сооружение сильно пострадало в Первую мировую войну, в 1930 его частично реставрировали. Все, что осталось после Второй мировой, — главный и восточный корпуса, где в свое время располагался уникальный театр Сапег и манеж, а также въездная брама и флигели.

С самого начала Ружанский замок и весь дворцово-парковый комплекс ни в чем не уступал знаменитым европейским резиденциям. Одна из легенд, связанная с ним, рассказывает о подземном ходе, по которому за час можно было добраться из Ружанского замка во дворец в Коссово, что находится в 20 километрах.