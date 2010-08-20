Иордания: отдых для оздоровления души и тела

Знакомство с королевством начните с Петры – столицы древнего царства. Город, высеченный прямо в скалах в прошлом году был объявлен новым чудом света. Дорога до самой Петры – отдельное захватывающее приключение во время которого ощущаешь себя настоящим странником.

В этом городе не ходят автомобили, но чтобы сберечь силы, можно воспользоваться услугами мулов или лошадей. Древнюю цивилизацию начинаешь чувствовать еще задолго до въезда в город. Здесь изменяется течение времени и пространства.

По дороге к воротам Петры лучше идти пешком, чтобы прочувствовать всю необычность и красоту путешествия. Много столетий о Петре, городе, которому почти 3000 лет, никто не знал. Лишь в 1812 году несказанно повезло молодому швейцарцу. Совершая путешествие из Сирии в Египет, он встретил арабов бедуинов, которые рассказали ему о затерянной в горах Петре.

Первое, что видишь на выходе из ущелья – грандиозный вырубленный в скале дворец эль-Хазне. Считается, что это сооружение было одним из главных святилищ. Но это лишь догадки, как и все в Петре. Ученые часто повторяют, что об этом городе и его обитателях известно лишь 15% информации. Что был за народ, откуда он пришел, где получил такие знания? Это загадка, которая, вероятно, никогда не будет разгадана.

В зависимости от времени года Хазне меняет краски. Кстати, лицедейские способности сооружения оценил даже Стивен Спилберг. Здесь проходили съемки фильма «Индиано Джонс и последний крестовый поход». Герой картины находит святой Грааль именно в этой сокровищнице.

Эль-Хазне – центр большого города, который настолько велик, что обойти его за один день практически не возможно. Но есть шанс объехать древнюю столицу. Чтобы увидеть древний город как на ладони, следует посмотреть на него с высоты птичьего полета, забравшись на самую высокую точку.

В Иордании огромное количество достопримечательностей, каждая из которых способна произвести переворот в сознании. Но настоящую бурю эмоций и душевных переживаний можно испытать, пожалуй, только в пустыне Вади Рам. В пустыне нет самых красивых мест, здесь прекрасно все от начала до конца. Говорят, ночной пейзаж этой пустыни полностью соответствует лунному. Здесь нет ни намека на цивилизацию.

Солнце в Иордании садится рано и быстро, поэтому нужно не пропустить закат. Помимо пустыни в Иордании есть другой уникальный памятник природы, который нужно обязательно посетить – это Мертвое море, которое именуется так из-за того, что в нем отсутствует какая-либо жизнь. Ни рыбок, ни водорослей – ничего, кроме каких-то одноклеточных бактерий. Поверхность Мертвого моря ниже поверхности Мирового океана на 400 метров.

Процесс пребывания в здешних водах трудно назвать купанием. Мертвое море – единственный в мире водоем, в котором плотность воды выше плотности человеческого тела. Барахтаться в воде можно не более 20 минут – солевой раствор вызывает раздражение кожи. После водных процедур нужно непременно обмазать себя целебной грязью из Мертвого моря.

История говорит о том, что эти богатые минералами воды и грязи ценили еще Ирод Великий и Клеопатра. Здешние грязи очень въедливые и отмываются не сразу. Мертвое море – не море, которое приносит удовольствие. Ехать сюда надо с целью лечебной или профилактической.

Если хочется получить и приятные ощущения и пользу, тогда нужно покупать косметику, основанную на минералах мертвого моря. Она может стать не равно, но все таки альтернативой пахучим грязям и купанию в маслянистом солевом растворе.

В Иордании можно позаботиться не только о теле, но и о душе. Иорданская земля по праву считается землей пророков и святых. Многие события, описанные в Священном писании, произошли именно на территории современного королевства. Например – крещение Христа.

Сегодня можно посетить святое место на Восточном берегу реки Иордан. Находится оно на государственной границе внутри погран периметра. Поэтому во время паломничества всех туристов сопровождают военные с автоматами. Путь не быстрый. Сначала всех везут на автобусе до определенной точки. Затем до самого места крещения нужно пройти пешком.

Сегодня Иордан не многоводен и больше напоминает ручей. Там, где произошло само крещение, река обмелела полностью. Лишь развалины храма напоминают нам об этом событии. Паломники окунаются уже в другом, специально отведенном для этого месте.