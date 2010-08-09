Новый туристический маршрут открылся на Августовском канале

В перспективе белорусский участок Августовского канала, его велосипедные маршруты, планируется включить в международный Европейский велотур. Сейчас он начинается в Скандинавии, проходит через Литву и Польшу и финиширует во Франции.
Сергей Коледа, директор гродненской туристической фирмы:
– Мы обозначаем этот маршрут. Мы постарались его сделать так, чтобы он был интересным, был насыщен красивыми объектами и местами стоянок и отдыха. Тогда это получается хороший туристический продукт, который можно продавать.