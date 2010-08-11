Россияне любыми способами пытаются продлить отдых в белорусских санаториях

Немало звонков поступает от российских туроператоров. Правда, с местами в белорусских здравницах в этот сезон сложно. Большинство из них выкупают еще за полгода.

Свободных мест нет. Такая ситуация складывается во всех белорусских санаториях. Далеко ехать не надо. Вот, например, здравница под Минском. Здесь на 273 места проживает 320 человек. Причем, в последнее время телефон стали обрывать россияне, которые просят хоть как-нибудь поспособствовать в их размещении.

Летом больше 70% отдыхающих в белорусских санаториях – именно россияне. Татьяна Ивановна и Борис Семенович приезжают из Москвы оздоравливаться в нашу страну не первый год. Они-то знают, что позаботиться о путевках нужно заранее.

Татьяна Ивановна, отдыхающая (Россия):

– За границу из Москвы, мне кажется, уже легче поехать, чем в Беларусь.

Все места на лето выкупили еще в марте этого года. Семье Сафоновых повезло: им достались путевки, от которых люди отказались. С 1 августа они проводят дни под Минском и домой не спешат. Просят подышать еще хотя бы недельку.

Татьяна Сафонова, отдыхающая (Россия):

– Москва сейчас в таком тяжелом состоянии. Попросили продлить путевку, а то, я сказала, устрою акт самосожжения. Какая разница, где гореть? Тут или там? Но не только поэтому. Здесь нам очень понравилось. Хорошая база.

Руководство здравницы только разводит руками. Устроить в санаторий столько желающих просто невозможно. Каждый день на телефоны поступают заявки от россиян. Уже составили даже лист ожидания, который пополняется каждый день.

Николай Якимчук, главный врач ГУ «Санаторий «Юность»:

– Санаторий переполнен. Сейчас складывается сложная ситуация с пожарами в России. И сегодня очень много звонков от граждан, проживающих там, они хотят уехать из тех районов, чтобы можно было нормально дышать. Мы используем все возможности, чтобы этим людям не отказать, принять их здесь.

Все возможное стараются сделать и турфирмы. Менеджеры как регулировщики на перекрестке в час-пик размещают русских туристов в режиме «есть место – нет места».

Валерий Нафранович, начальник отдела реализации санаторно-курортных услуг ГУ «Центр по санаторно-курортной работе «Центркурорт»:

– Если раньше россияне просили разместить их в каком-то определенном санатории, то сейчас, в сложившейся ситуации, просят разместить их в каком-нибудь из них.

Для россиян, на самом деле, не то, что белорусские санатории, просто наш воздух – это спасение от смога и копоти, которые витают сейчас на их родине. Экофронт поменяется, а вот ситуация со свободными местами в санаториях – нет. До ноября в здравнице под Минском все забронировано.

Александра Кулакова, Артем Кицененко, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.