В самом центре Минска будет реконструирован ещё один уголок XVII века

Исторический центр ещё в процессе восстановления, но уже давно стал любимым местом отдыха минчан. Дальше — больше, помимо старинных зданий туда вернутся давние традиции и современные услуги. Елена Бириленко, заместитель начальника производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

Cейчас мы с вами входим на строительную площадку, где ведётся строительство концертного зала детской филармонии. Раньше здесь располагался бернардинский монастырь, стояла униатская Церковь Святого духа. Когда мы приступили к строительству, здесь были только остатки фундамента. Здесь даже строят с придыханием — боятся что-то упустить. От церкви Святого духа хоть и осталось-то всего ничего, да только это «ничего» дорогого стоит. В каждом кирпичике — столетия, столетия... Вот так присмотришься, прислушаешься, и будто вот он, тот самый XVII век. Звуки органа плывут под величественными сводами, в интерьере о чём-то молчат деревянные и каменные резные алтари, нараспашку окна с лепными наличниками, а по обе стороны — плоские ниши. Когда-то зодчие вдохновлялись одной только идеей создания храма, а сегодня лучшие бригады мастеров на все руки вдохновляются историей, лицо которой они каждый день стараются вырисовывать как можно чётче.

Глядя на кирпич XVII века, мы можем с лёгкостью определить, что мастер прикладывал к нему руку не только во время, но и после изготовления. Всё выглядело примерно так: проводишь пальцами, и оставляешь свой заметный след в истории. По этим следам и шли архитекторы. А те следы, что годы замели, искали между строк в архивах. Каменный настил — не что иное, как старинный фундамент, остатки духовной роскоши, с которых смели не один слой грунта, а сейчас даже пылинки сдувают. Далее стоит крытая печка, которая отапливала практически всё помещение по дымовым каналам — горячий воздух распространялся по всему зданию. Как так, чтобы и копнуть глубже и чтобы потом не подкопаться — где Ренессанс, а где XXI век. Чтобы эти новые стены дышали прошлым, строители просчитывают каждую деталь. И уже через год больше двух сотен меломанов смогут повернуть время вспять и уловить здесь органное эхо. А чтобы эхо нашумевшего метрополитена не звучало в унисон, концертный зал филармонии возведут на плите с виброизоляцией. Елена Бириленко, заместитель начальника производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

Было вывезено очень большое количество грунта, здесь были большие проблемы именно с применением техники, но максимально то, что можно было сделать, мы сделали. Поскольку значимых зданий такого периода у нас в Минске очень мало сохранилось, поэтому стояла задача максимально сохранить существующие фундаменты и каким-то образом их потом в интерьере подвальной части церкви их потом показывать. Святослав Котович, ведущий инженер производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

А сейчас мы пройдём на территорию бывшего монастыря бернардинцев. В этом монастыре находились кельи где проживали монахи-бернардинцы.

Хозпостройки, пивоварня, конюшни, каретный двор — места, где когда-то кипела жизнь бернардинцев и где теперь кипит работа реставраторов. Святослав Котович, ведущий инженер производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

Ведётся не только обследование, но ведётся восстановление и закрепление, так как здание было передано комендатуре и использовалось не по назначению, с перестройками, и никто как к архитектурному зданию к нему не относился. Что было, что будет... А вот — то, что есть. И, пожалуй, не так уж и мало. Ведь этот памятник архитектуры для историков как живая энциклопедия, где даже старая труха, как золотая страница прошлого.

Святослав Котович, ведущий инженер производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

Осмотрев здание, вы можете сами увидеть во многих местах, где идут разрушения кирпичной кладки, штукатурки, фундаментов. Используются новые технологии, используются новые укрепления, используется горизонтальная гидроизоляция. Цоколь из волунов, стены из кирпича. И кажется, ещё бы сто лет, а всё б стерпело. Силе этого строения в стиле барокко современные постройки могут разве что позавидовать.

Святослав Котович, ведущий инженер производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

Это здание цокольного этажа бернардинского монастыря. Для того чтобы то, что у нас сохранилось, закрепить и восстановить, нам необходимо на данный момент выполнить работы по усилению фундамента, что и делают рабочие. Ювелирно, вручную и никакой техники. Грунт — прослойкой вплоть до основания фундамента — вывозят на тачках и носилках. Когда задача минимум останется позади, возьмутся за каркас из металла, до уровня пола зальют деревянные фундаменты, гидроизолируют стены, чтобы защитить их от влаги. Святослав Котович, ведущий инженер производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

Так как своды во многих местах треснули, всё это надо раскрепить-закрепить. Раньше здание использовалось в качестве военной комендатуры, здесь находились камеры, в которых держали нарушителей. Вы видите те же самые камеры: дверей не было, окна были заложены, оставалось отверстие на 20 см, не более, и металлическая дверь. Кругом куда ни глянь — всё дымоходы, дымоходы. В отреставрированном здании топить по-чёрному хоть и не решатся, но вековая сажа как элемент декора — почему бы и нет? Святослав Котович, ведущий инженер производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

Камины проходили в стенках, так как стенка является и несущей конструкцией, и дымоходом, толщина стенки достигает 1,5 метра. А вот сюда много лет не ступала нога постороннего. Со всех сторон монастырь примыкал к костёлу, потому внутренний дворик — свято место, где отдыхали монахи. И только монахи. Святослав Котович, ведущий инженер производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

Будет сделана гостиница на 49 мест, в мае 2012 года она должна быть закончена. Будут сделаны красивые номера, будут все современные условия для проживания и отдыха туристов

А пока до строительного финала ещё далеко, там, где глубоко, работают археологи. Четыре года подряд сквозь пальцы пропускают каждую горсть земли. И всё для того, чтобы ничего не пропустить. Вадим Кошман, кандидат исторических наук, научный сотрудник института истории НАН Беларуси:

В монастыре найдены остатки прикостёльного кладбища. Те фрагменты, которые иногда находят строители, тоже собираются. Потом они будут переданы на антропологический анализ, потом — на перезахоронение. Есть и остатки строения, которое, когда горело, законсервировало предметы, что использовались людьми того времени.

Святослав Котович, ведущий инженер производственного отдела КУП « Минская спадчина»:

Были обнаружены старые кованые лестничные ограждения, которые собраны, очищены. И в гостинице мы сможем их увидеть. В гостях у Верхнего города невозможно пройтись по верхам. Здесь каждый шаг вперёд — как несколько веков назад. Потому историческому променаду здесь скоро ничего не сможет помешать. И колонны авто навсегда уступят место прохожим. В современном ресторане история, пожалуй, — самое главное блюдо в меню. Да, место действительно уникальное, ведь кирпичные своды XVII века остались практически нетронутыми, впрочем, как и старинная вешалка.